Família de menina morta por inveja em escola diz que colegas não mostraram arrependimento

Melissa Campos, de 14 anos, foi assassinada dentro da sala de aula por dois colegas. Os autores alegaram que a felicidade de Melissa os incomodava. Contudo, a família acredita que outros fatores possam ter motivado o crime cruel, que foi premeditado e ocorreu durante uma manhã de aula. Um dos agressores surpreendeu Melissa com golpes de faca, entregando-lhe um bilhete antes do ato. Nenhum dos jovens demonstrou arrependimento após o ocorrido.



