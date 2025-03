Família de Vitória contraria polícia e pede reconstituição do assassinato da jovem

A polícia insiste que Maicol Antonio Sales dos Santos agiu sozinho para matar a jovem Vitória Regina de Souza e descarta inicialmente a reconstituição do crime. A família da adolescente, no entanto, ainda acredita que outras pessoas estão envolvidas no caso e avalia que procedimento é fundamental para esclarecer contradições no depoimento do suspeito.



