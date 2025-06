Família é feita refém dentro de casa na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar deteve quatro homens que invadiram uma residência e fizeram três idosos reféns no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Os policiais, alertados por denúncia, agiram rapidamente, conseguindo prender dois criminosos dentro da casa e dois "olheiros" nas imediações. As vítimas, amarradas durante a invasão, foram resgatadas sem ferimentos. A investigação apura possíveis falhas no sistema de segurança da residência. Os suspeitos foram levados ao 26º Distrito Policial para prestar depoimentos.



