Família exige exame de DNA após confusão em exumação no cemitério da Saudade

No cemitério da Saudade, em São Paulo , a família de Noel, falecido em 2022, enfrentou um drama ao descobrir que seus restos mortais estavam incompletos durante uma exumação. A administração do cemitério admitiu erros nos registros, mas não ofereceu garantias sobre os ossos devolvidos. A filha de Noel, Matilde, destacou o desespero ao perceber que os restos estavam remexidos e sem identificação. A família, agora assessorada por advogados, exige na justiça a confirmação dos ossos por meio de exame de DNA.



