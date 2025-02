Família faz campanha para comprar remédio de R$ 17 milhões para menino com doença rara

Brian, de 11 anos, foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, uma condição genética rara que afeta apenas meninos e causa a degeneração progressiva dos músculos. A única esperança de interromper a progressão da doença está em um medicamento que custa R$ 17 milhões por apenas 10 mililitros, uma decisão financeira difícil para a família que já enfrenta desafios. O desespero aumenta com a história do tio de Brian, Mateus, que também sofre da mesma doença e já está em uma cadeira de rodas. Os pais de Brian estão empenhados em uma campanha para arrecadar os fundos necessários, impulsionados por amor e esperança



