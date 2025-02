Família localiza idoso que ficou uma semana desaparecido após sair de casa na Grande São Paulo

Antônio de Carvalho, de 87 anos, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado no terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. O idoso saiu do condomínio onde mora em Santo André, carregando duas bolsas, e não retornou. Antônio, que enfrenta problemas renais e um câncer avançado, necessita de cuidados diários e medicação. A família relatou que ele vivia entre momentos de lucidez e confusão, e ultimamente mencionava terras e tesouros inexistentes em Goiás. Foi descoberto que alguém embarcou com sua identidade para Goiás, levantando suspeitas. Contudo, nesta quarta-feira (26), Antônio foi finalmente localizado e reencontrado pela filha, que já planejava realizar o sonho do pai de viver no interior e cuidar de vacas.



