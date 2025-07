Família luta por tratamento no SUS para menina com doença rara

Uma menina de 7 anos de São Paulo vive com uma condição genética tão rara que atinge apenas quatro pessoas no mundo e ainda não tem nome. Após a mãe perder o emprego e o plano de saúde, a família ficou sem acesso às terapias essenciais para controlar a evolução da doença, que inclui lissencefalia. No sistema público, o atendimento é restrito a crianças de até 6 anos, e o suporte oferecido por uma UBS e um centro de reabilitação tem se mostrado insuficiente. A mãe faz um apelo por tratamento adequado para evitar que a filha perca as habilidades já conquistadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!