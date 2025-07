Familiares de paciente oncológico são alvo de golpe em hospitais

Em São Paulo , a família de Edson Aparecido Gomes, paciente oncológico de 69 anos, enfrentou uma tentativa de golpe enquanto ele estava internado. Um criminoso, com acesso a dados detalhados do paciente, se passou por médico e pediu R$ 2 mil para exames urgentes. Patrícia, filha de Edson, percebeu a fraude a tempo. Além do golpe, a família denuncia negligência médica, citando demora na internação e falta de cuidados, problemas que podem ter contribuído para o falecimento de Edson.



