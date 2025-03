Famílias de São Paulo cobram entrega de apartamentos que deveriam estar prontos em 2024

No Jardim Boa Vista, zona oeste de São Paulo , 340 famílias aguardam, ansiosamente, a entrega de um condomínio da CDHU. O condomínio deveria ter sido entregue em junho de 2023, mas, devido a problemas na ligação de energia pela concessionária Enel, os imóveis ainda não estão prontos. Os moradores, que esperavam realizar o sonho da casa própria, agora residem temporariamente com parentes ou pagam aluguel, o que tem gerado dificuldades financeiras e ansiedade. Tami, futura moradora do condomínio, expressa a aflição das famílias: "Está absurdo, o nível de ansiedade lá em cima. Eu tenho dois filhos, não vejo a hora de estar vindo para cá." Apesar de o síndico e outros moradores, como Luiz, buscarem esclarecimentos da CDHU e da construtora, as respostas têm sido vagas, aumentando a incerteza. "Eles mandam você para um lugar, depois para outro, e nada de uma resposta concreta", afirma Luiz. Em nota, a CDHU informou que o residencial será entregue na próxima semana, prometendo colocar fim à longa espera por um lar definitivo.



