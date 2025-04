Fãs caem em golpe, compram ingressos falsos e ficam ser poder ver show de Jorge e Mateus

A dupla sertaneja *Jorge e Mateus anunciou pausa por tempo indeterminado após a última turnê de 20 anos. Com ingressos esgotados para os dias 5 e 6 de abril em São Paulo , muitos fãs têm sido vítimas de fraude com ingressos falsos vendidos online. A produção da dupla alertou nas redes sociais sobre sites não confiáveis Especialistas recomendam a compra apenas por sites oficiais e o pagamento via cartão de crédito para evitar prejuízos.



