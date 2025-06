Feira em São Paulo destaca força dos eventos corporativos no país

A feira EBS 2025, realizada em São Paulo nos dias 4 e 5 de junho reuniu profissionais do setor de eventos corporativos e atraiu otimistas representantes de hotéis, centros de convenções e fornecedores. Destinos turísticos como Campos do Jordão e Ilhabela investem fortemente na estrutura para atrair esse tipo de turismo. O evento promoveu rodadas de negócios e palestras sobre novas tecnologias, destacando o Brasil como um importante local para eventos na América Latina. A iniciativa visa conectar pessoas, ideias e fortalecer o setor.



