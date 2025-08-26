Feirante da Ceagesp flagra clientes pegando frutas e saindo sem pagar

Um feirante da Ceagesp em São Paulo começou a registrar furtos em sua barraca por meio de vídeos. Samuel, conhecido como Bigode, observou que alguns clientes tentavam sair sem pagar pelas frutas. Ele capturou momentos em que um homem e um casal idoso foram abordados após encherem seus carrinhos. Os feirantes agora estão mais atentos às ações suspeitas dos clientes.



