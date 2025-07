Filha de Mr. Catra é presa em operação contra fraudes financeiras

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Júlia Garcia Domingues, filha do falecido funkeiro Mr. Catra, durante a operação chamada "falsa portabilidade". Ela é acusada de aplicar golpes em aposentados e pensionistas do INSS. A investigação revelou que ela fazia parte de um grupo que oferecia novos empréstimos com promessas vantajosas. Seis comparsas também foram detidos. Os prejuízos estimados chegam a R$ 5 milhões. A operação também teve ações nos estados do Acre, Minas Gerais e Santa Catarina.



