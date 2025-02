Filha de mulher morta pelo ex-companheiro destrói carro do suspeito em São Paulo

Angelice de Paula da Silva, de 52 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, Carlos Marques da Silva Lima, em Sapopemba, zona leste de São Paulo. Carlos não aceitava o fim do relacionamento e transformou um momento comum, enquanto Angelice descartava móveis velhos, em tragédia. Após o crime premeditado, ele fugiu e permanece foragido. A polícia civil já solicitou sua prisão preventiva. A filha de Angelice, indignada, destruiu o carro do suspeito e desabafou sobre a falta de proteção que sua mãe recebeu, clamando por justiça: "Acredite nisso, que você vai ser achado, você vai ser achado." A comunidade é incentivada a colaborar com denúncias através de canais seguros.



