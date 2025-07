Fisiculturista é preso após agredir brutalmente namorada médica em São Paulo

O fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro foi preso em Santos, litoral paulista, depois de agredir violentamente sua namorada médica em um apartamento em Moema, São Paulo . As câmeras de segurança capturaram o incidente, e a vítima, que sofreu lesões graves, está na UTI. Após a agressão, Pedro fugiu com o carro da vítima, mas foi localizado pela polícia. Em depoimento, ele confessou o crime e alegou ciúmes como motivação.



