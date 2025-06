Forte ventania derruba tenda de casa de shows em Bertioga (SP)

Uma forte ventania em Bertioga (SP) provocou a queda da tenda de uma arena de eventos da cidade do litoral paulista. A Defesa Civil registrou rajadas de vento de até 66 km/h, mas não houve feridos. Além disso, árvores caíram em Praia Grande e Santos, refletindo as condições climáticas adversas que afetaram todo o litoral sul de São Paulo .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!