Frentista se assusta com assalto, corre e é baleado na zona leste de São Paulo

Um frentista foi baleado durante um assalto em um posto de combustíveis na zona leste de São Paulo . O criminoso chegou ao local montado em uma bicicleta e anunciou o assalto com uma arma. Quando a vítima tentou fugir, foi atingida por um disparo. Testemunhas prestaram os primeiros socorros, e funcionários decidiram levar o ferido ao hospital mais próximo. O gerente do posto, que ouviu o disparo, ajudou na assistência inicial, afirmando que "a população veio ajudar, entregou até um pano para estancar o sangue". O autor do crime foi preso logo após e reconhecido pela vítima. A polícia investiga sua ligação com outros delitos semelhantes na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!