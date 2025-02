Funcionária de farmácia aciona polícia e ladrões de remédios caros são presos em São Paulo

Uma quadrilha invadiu uma farmácia no bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo, para roubar medicamentos caros, que podem custar até R$ 3.000 a unidade. A ação criminosa, realizada por dois homens e uma mulher, foi rapidamente interceptada graças à ação de uma funcionária que acionou a Polícia Militar. Os três criminosos foram detidos no local e levados à delegacia, onde prestam depoimento sobre outros membros do grupo. As autoridades investigam os detalhes das ações do grupo, que tem como alvo farmácias da região.



