Funcionários de empresa ajudam a capturar criminosos que roubaram fios de cobre em SP

Funcionários de uma empresa perseguiram criminosos que haviam roubado fios de cobre no valor de R$ 50 mil da estrutura do autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A perseguição, que durou cerca de quatro minutos, envolveu manobras arriscadas até que os ladrões colidiram com um caminhão após perder o controle do veículo. Durante a ação, os funcionários alertaram a Guarda Civil Municipal, que encontrou drogas e celulares no carro dos suspeitos.