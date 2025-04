Funcionários e clientes de adega batem em ladrões em São Paulo

Três ladrões tentaram assaltar um comércio de bebidas usando um simulacro de arma no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Um cliente reagiu com um facão, o que provocou uma briga generalizada que terminou com dois dos ladrões sendo agredidos e hospitalizados, enquanto o terceiro conseguiu fugir. Segundo as autoridades, o trio já havia realizado outros assaltos na área. Os dois ladrões feridos foram posteriormente conduzidos à delegacia.



