Gangue da aliança é apreendida após roubar motoristas e pedestres em São Paulo

Um trio de ladrões foi apreendido nas proximidades da estação Butantã do metrô de São Paulo. Eles usavam uma arma falsa, mas equipada com munições verdadeiras, para ameaçar motoristas parados nos semáforos, com o intuito de roubar alianças e celulares.



Após várias denúncias de motoristas e testemunhas, a polícia monitorou a área e conseguiu apreender os menores envolvidos.



Um caso específico chamou a atenção: a médica Marília Duprat, de 67 anos, foi abordada e agredida ao ter suas alianças - uma delas herdada de sua mãe - quase roubadas. Em um ataque violento, um dos ladrões tentou morder a mão dela para retirar as joias, mas fugiram sem levar nada.



O número de roubos de anéis e alianças de ouro na região aumentou mais de 50% nos primeiros meses de 2025, comparado ao ano anterior. Esse crescimento está associado ao aumento significativo do preço do ouro, que subiu de 390 para 600 reais por grama.



