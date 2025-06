Gangue da bike: Repórter da RECORD sofre tentativa de roubo durante gravação

A repórter Marina Caixeta sofreu uma tentativa de assalto enquanto gravava uma reportagem em São Paulo . Um criminoso em bicicleta tentou furtar seu celular, sem sucesso. Este é o segundo incidente semelhante com Marina. O repórter Marcos Guimarães também relatou uma tentativa de furto no passado. A gangue da bike atua em várias regiões da capital, abordando pessoas aleatoriamente.



