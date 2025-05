Gangue da garagem invade condomínio em São Paulo, mas ação de porteiro impede furtos

Uma gangue invadiu a garagem de um condomínio em São Bernardo do Campo para tentar furtar veículos e bicicletas. O porteiro, ao perceber a ação pelas câmeras de segurança, emitiu um grito de alerta. Os Bandidos, assustados, fugiram sem levar nada As imagens foram levadas à delegacia pelo síndico para ajudar na identificação dos assaltantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!