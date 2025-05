Gangue que roubou fios de cabelo e deixou prejuízo de R$ 1 milhão a salão de beleza é presa em SP

Cinco integrantes da chamada "gangue do cabelo" foram presos em São Paulo após um roubo em um salão de beleza que provocou prejuízo de R$ 1 milhão. A quadrilha, especializada em invadir estabelecimentos de estética capilar, foi capturada no bairro do Canindé, na zona norte de São Paulo.



Os presos são Wesley Mendonça, Fábio Gomes, Diogo Vitor, Lucas Souza e Wesley Diogo. A polícia apreendeu itens como luvas, enforca-gatos e cabelos naturais, além do veículo usado no crime, pertencente à empresária. Câmeras de segurança mostraram os assaltantes disfarçados com perucas rendendo funcionários e saqueando o salão.



As investigações continuam para encontrar mais integrantes e os receptadores dos bens roubados.



