Gerente de restaurante e cliente trocam agressões por causa de lanche em Curitiba (PR)

Uma gerente de restaurante e um cliente protagonizaram uma troca de agressões após um mal-entendido sobre um pedido de lanche não retirado no horário. O pedido foi feito às 22h20, mas a cliente só chegou quase duas horas depois. Ao saber do cancelamento, o marido dela voltou ao restaurante e começou uma discussão. Durante a briga, ele tentou agredir a gerente com um extintor, e ela também se defendeu fisicamente. A gerente está preocupada com represálias e registrou um boletim de ocorrência. A empresa fornecerá um advogado para identificar o agressor, mas a placa do carro usada pelo cliente não bate com o modelo registrado, indicando possível furto.