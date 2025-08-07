Golpe da buzina: criminosos usam novo método de assalto em São Paulo
Bandidos se passa por entregador e utiliza buzina para atrair vítimas
Um advogado foi vítima do golpe da buzina na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. O criminoso, fingindo ser um entregador apressado, começou a buzinar incessantemente. O advogado, que não esperava entregas naquele momento, foi surpreendido com uma arma quando se aproximou. A Secretaria de Segurança Pública informou que investiga o caso para identificar o autor do crime.
