Grupo é preso após gastar R$ 40 mil com cartões bancários roubados em mercado de São Paulo

Quatro suspeitos foram presos em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, por usarem cartões bancários roubados em supermercados. O grupo gastou R$ 40 mil em compras, levantando suspeitas do gerente, que alertou a polícia. As autoridades interceptaram o veículo dos criminosos em uma avenida movimentada, encontrando dinheiro, celulares e uma máquina de cartão. Na delegacia, vítimas e funcionários do mercado reconheceram os suspeitos. Dois dos detidos possuem antecedentes criminais e o grupo era monitorado pelo serviço de inteligência por suas atividades na zona sul e furtos em residências.



