Guarda civil aponta arma para morador de rua dentro de UPA em Osasco (SP) e assusta pacientes

Um guarda civil municipal foi flagrado apontando uma arma dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Osasco. O agente estava acompanhando a esposa para vacinar a filha quando se desentendeu com um morador de rua que ofereceu um livro à criança. A confusão gerou temor entre os presentes na unidade. A arma foi retirada do agente no dia do incidente e o caso é acompanhado pela polícia local.



