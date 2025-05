Guarda civil tem perna amputada e acusa hospital de São Paulo de negligência

O guarda civil metropolitano Reinaldo do Nascimento teve a perna esquerda amputada após complicações durante internação em um hospital particular em São Paulo . A família afirma que houve negligência, citando demora nos exames e falta de médicos especialistas. Reinaldo foi internado com trombose e dor intensa. Após apelos à ouvidoria, os exames ocorreram dois dias depois. Sem especialistas disponíveis, ele foi transferido com apoio de colegas para o Hospital do Servidor Público Municipal, onde passou por várias cirurgias. A família considera processar o hospital por negligência. O convênio alegou ter dado suporte adequado e atribuiu as falhas ao hospital.



