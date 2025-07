Guardas civis são afastados após abordagem que terminou com morte de jovem em Cotia (SP)

A polícia investiga a morte de um menor de idade durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) em Cotia (SP). Imagens mostram agentes da corporação abordando suspeitos após um sequestro relâmpago que envolveu o cárcere de uma família, com um dos reféns trancado no porta-malas do carro. A vítima, ligada ao grupo criminoso, foi alvejada durante a abordagem e não resistiu. Os agentes foram afastados enquanto se apura a possibilidade de abuso, uma medida para prevenir interferências na investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!