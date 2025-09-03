Helicóptero da RECORD flagra homens pegando calçados de caminhão destruído por incêndio

Um incêndio destruiu completamente um caminhão que transportava calçados em uma avenida em Guarulhos. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (3) e resultou na interdição da via no sentido bairro. As causas do fogo ainda são desconhecidas.

A avenida ficou interditada enquanto equipes trabalhavam para remover os destroços do veículo destruído. Autoridades locais investigam o ocorrido para determinar a origem das chamas que levaram à destruição total do caminhão-baú.

Além dos danos materiais significativos, o evento levantou discussões sobre a apropriação indevida dos produtos remanescentes espalhados pela rua após o incêndio. Especialistas alertaram contra essa prática comum de saquear cargas acidentadas ou danificadas nas vias públicas.

