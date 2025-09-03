Helicóptero da RECORD flagra homens pegando calçados de caminhão destruído por incêndio
Acidente provocou bloqueio no trânsito em avenida de Guarulhos
Um incêndio destruiu completamente um caminhão que transportava calçados em uma avenida em Guarulhos. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (3) e resultou na interdição da via no sentido bairro. As causas do fogo ainda são desconhecidas.
O helicóptero da RECORD
A avenida ficou interditada enquanto equipes trabalhavam para remover os destroços do veículo destruído. Autoridades locais investigam o ocorrido para determinar a origem das chamas que levaram à destruição total do caminhão-baú.
Além dos danos materiais significativos, o evento levantou discussões sobre a apropriação indevida dos produtos remanescentes espalhados pela rua após o incêndio. Especialistas alertaram contra essa prática comum de saquear cargas acidentadas ou danificadas nas vias públicas.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas