Homem acusa ex-mulher de provocar incêndio que destruiu sua casa em São Paulo

Uma casa na zona sul de São Paulo foi destruída por um incêndio que, segundo o proprietário, foi intencionalmente provocado por sua ex-mulher. Câmeras de segurança capturam a suspeita próxima ao local momentos antes do incêndio começar. Em entrevista, ela não negou sua participação no incidente. Além do incêndio, o caso inclui acusações de ameaças e agressões mútuas entre o ex-casal. A polícia investiga para esclarecer os acontecimentos.