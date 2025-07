Homem acusa o próprio sobrinho de aplicar golpe milionário

Rogério investiu R$ 425 mil em uma corretora administrada por seu próprio sobrinho. Após o desaparecimento do sobrinho e a falta de respostas, ele percebeu que foi vítima de um golpe, pois não recebeu os lucros prometidos. Outros moradores de Limeira (SP) também alegaram ter sido enganados. A empresa responsável propôs um plano de pagamento, mas os clientes exigem a devolução total do valor investido.



