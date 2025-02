Homem acusado de furtos é espancado por comerciantes no centro de São Paulo

Um homem acusado de cometer crimes na região central de São Paulo foi agredido e ficou quase nu após ser agredido por comerciantes da região. A Polícia Militar chegou ao local e, com a ação reforçada pela GCM, deteve o indivíduo em flagrante. Ele foi encaminhado para uma delegacia para que os fatos fossem apurados pelos investigadores da Polícia Civil. As autoridades alertam que fazer justiça com as próprias mãos é crime.



