Homem agride criança de 8 anos em condomínio em Mogi das Cruzes

Um homem agrediu uma criança de 8 anos na quadra de um condomínio em Mogi das Cruzes. O agressor, identificado como Eduardo, empurrou o menino ao chão e o segurou pelo pescoço. A criança, que já passava por terapia devido ao TDAH, agora precisa de mais sessões após o trauma. A família registrou boletim de ocorrência e vizinhos relataram um histórico violento do suspeito. A administração do condomínio informou que cedeu as imagens às autoridades e realiza rondas regulares no local.



