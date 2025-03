Homem agride duas mulheres após discussão de trânsito em Manaus (AM)

Duas mulheres foram agredidas por um homem em fúria após discussão de trânsito em Manaus (AM). Leandro Macedo dos Santos se apresentou à polícia e alegou legítima defesa. No entanto, a defesa das jovens contesta essa afirmação e pede justiça. A polícia já solicitou sua prisão preventiva e investiga o envolvimento de outras pessoas nas agressões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!