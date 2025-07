Homem com tumor cerebral luta por cirurgia de emergência

A família de Antônio Monteiro Lima Neto, 37 anos, busca uma cirurgia emergencial para a retirada de um tumor no cérebro. Desde o início do ano, ele enfrenta dores de cabeça e burocracias no sistema de saúde. Após 40 dias, foi confirmado um tumor em uma região delicada. Depois de uma reportagem na RECORD, Antônio foi transferido para o Hospital das Clínicas. A situação traz esperança à família, que se mantém unida diante das dificuldades.



