Homem condenado por abusar de seis mulheres é preso em SP após quatro anos foragido

A Polícia Militar prendeu Heraldo Lopes Guimarães, conhecido como Pai Guimarães, acusado de abusar de seis mulheres, incluindo menores. Ele estava foragido desde 2021 e foi localizado após uma denúncia anônima na zona leste de São Paulo . Os abusos ocorreram dentro do terreiro que ele comandava no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. Durante a investigação, o advogado dele negou as acusações, afirmando que se tratava de uma articulação de uma ex-companheira. As vítimas esperam que o caso não seja esquecido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!