Homem destrói o carro da ex-esposa após não aceitar o fim do relacionamento

Márcio Mendes destruiu o carro da ex-companheira Laura após o término do relacionamento devido ao comportamento agressivo dele. O veículo, vital para o transporte do filho autista de Laura, foi completamente danificado. O incidente trouxe um prejuízo significativo para ela. Agora ela está desesperada após o ataque do ex-marido.



