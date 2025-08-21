Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Homem destrói o carro da ex-esposa após não aceitar o fim do relacionamento

A mulher havia comprado o carro para levar o filho autista à escola e ao médico

Balanço Geral Manhã|Do R7

Márcio Mendes destruiu o carro da ex-companheira Laura após o término do relacionamento devido ao comportamento agressivo dele. O veículo, vital para o transporte do filho autista de Laura, foi completamente danificado. O incidente trouxe um prejuízo significativo para ela. Agora ela está desesperada após o ataque do ex-marido.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • balanco-geral-manha
  • Justiça

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.