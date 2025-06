Homem devolve cachorra que levou de casa na zona leste de São Paulo

A cachorrinha Lola, que foi levada de sua casa no Tatuapé, zona leste de São Paulo , foi devolvida à família. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem retirou o animal da residência. Após a divulgação do caso, Lola voltou para seu lar, reunindo-se novamente com a família.



