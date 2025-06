Homem diz que vai a velório que nunca existiu e desaparece em São Paulo

Alex Carlos da Silva, de 33 anos, desapareceu na zona leste de São Paulo após sair do trabalho. Imagens de segurança o mostram pela última vez ao deixar a empresa. Os pais dele rastrearam o celular até uma rodoviária, mas o sinal desapareceu. Maria Helena, mãe de Alex, faz um apelo emocionado: “Eu não sei o que está acontecendo, mas volte para casa”. Alex, que tinha histórico de ansiedade mas não tomava medicação, não deu indícios de problemas antes de sumir. A polícia está investigando e pede informações via WhatsApp.



