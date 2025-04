Homem é atacado e morto em parque na zona leste de São Paulo

Um homem de 38 anos foi encontrado morto com ferimentos de faca no parque ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo . A polícia investiga o caso como latrocínio. Um suspeito foi preso com roupas manchadas de sangue, e testemunhas relataram que a vítima mencionou uma tentativa de assalto. É considerada também a possibilidade de execução, já que o suspeito, antes do crime, demonstrou nervosismo e falou sobre problemas pessoais. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!