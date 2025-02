Homem é executado a tiros por homem disfarçado de catador de recicláveis

Dalismar Francisco de Moura, de 31 anos, foi morto a tiros em uma movimentada rua de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. O suspeito, disfarçado de catador de recicláveis, aproximou-se da vítima e efetuou os disparos antes de fugir sem levantar suspeitas. Amigos de Dalismar relataram um recente desentendimento, o que aumenta a hipótese de vingança. A polícia analisa imagens de segurança para identificar o atirador. O crime, ocorrido em um local com bares abertos, deixou a região em pânico, com comerciantes fechando suas portas e moradores evitando comentar o caso. A vítima, conhecida pela sua tranquilidade, já foi sepultada.