Homem é executado com nove tiros em adega na zona leste de São Paulo

Um homem identificado como Clayton Henrique Bezerra de Oliveira foi executado com nove disparos em frente a uma adega na Cidade Patriarca, zona leste de São Paulo . O atirador se aproximou usando um boné verde e disparou contra a vítima que estava ao celular. Após esgotar as balas do revólver, o autor trocou de arma e continuou os disparos. Clayton era ex-funcionário da adega e tinha um histórico criminal, incluindo acusações de roubo, tráfico de drogas e homicídio, do qual foi absolvido por falta de provas. A violência do ataque chocou a vizinhança. A polícia investiga o caso e busca identificar o comparsa que ajudou na fuga.



