Um homem identificado como Gilberto de Lima foi morto a tiros em São Paulo após discutir com um vizinho por causa de entulho. Suspeito do crime, José Raimundo Fernandes dos Santos, fugiu do local em uma caminhonete branca após o ocorrido. A esposa e o filho do suspeito afirmaram que ele agiu em legítima defesa durante a confusão.