Homem é morto ao acompanhar amigo na venda de videogame na Grande São Paulo

A polícia está investigando o assassinato de Cláudio Santos Araújo, de 32 anos, que ocorreu em Poá durante uma tentativa de assalto. Cláudio acompanhava um amigo para a venda de um videogame, quando os dois foram surpreendidos por criminosos. Ao tentar proteger sua esposa, Cláudio foi baleado três vezes e não resistiu aos ferimentos. Câmeras de segurança capturaram os momentos do crime. Após a ação, os assaltantes fugiram para uma comunidade. A suspeita é que os criminosos confundiram Cláudio com um policial militar. A polícia continua procurando os responsáveis, que estão foragidos.



