Homem é preso após assaltar casal em Diadema (SP)

Um homem foi preso após ser flagrado roubando um casal em Diadema (SP). Três homens abordaram as vítimas enquanto caminhavam em rua da cidade da região metropolitana da cidade da capital paulista. A Polícia Militar estava nas proximidades e iniciou uma perseguição aos criminosos. Um dos suspeitos foi encontrado com uma moto roubada e pertences das vítimas foram recuperados. As autoridades buscam identificar outras possíveis vítimas e os dois comparsas que fugiram. O percurso feito pelo criminoso foi traçado com a ajuda de câmeras de segurança e testemunhas.