Homem é preso após furtar câmeras do Smart Sampa e quebra vidro da viatura com a cabeça

Um homem foi preso na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo , por furtar câmeras do sistema de monitoramento Smart Sampa. Durante a detenção, ele quebrou o vidro traseiro da viatura da Guarda Civil Municipal com a cabeça, sem sofrer arranhões. O sistema Smart Sampa, que possui 25 mil câmeras na cidade, registrou 2.474 prisões em flagrante. A viatura danificada será reparada, causando um prejuízo temporário à segurança local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!