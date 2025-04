Homem é preso após matar a mulher na frente do filho em São Paulo

Um homem identificado como Edson Onishi se entregou à polícia após atirar na mulher Ana Thais Onishi, no norte de São Paulo . Ele afirmou que o confronto começou quando ela o ameaçou com uma faca. Edson alegou legítima defesa ao utilizar a arma, que não tinha autorização legal e tinha numeração raspada. O crime aconteceu na frente do filho do casal, de sete anos. A polícia continua investigando o caso por meio de câmeras e depoimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!