Homem é preso com viatura falsa do poder legislativo em São Paulo
Indivíduo foi detido por agentes da Polícia Militar enquanto dirigia veículo não oficial
Um homem foi preso em flagrante por agentes do grupo de ações especiais da Polícia Militar na região central de São Paulo. Ele estava dirigindo uma viatura falsa do poder legislativo federal e possuía um par de placas dentro do carro. A polícia investiga o uso do veículo para transportar drogas e armas. Durante a abordagem, o indivíduo tentou se evadir e alegou ser assessor de políticos, mas não conseguiu comprovar sua identidade. Ele foi levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais para investigação.
